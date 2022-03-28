Миколенко рассказал, что бы сделал с кровожадным президентом рф

Левый защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, чтобы сделал с президентом страны-агрессора.
«Если бы я оказался перед путиным, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей. Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы сымпровизировали 100%», – сказал Миколенко.
Источник — Отдушивдушу
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