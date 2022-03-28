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Спортдир Днепра-1: «Решили максимально содействовать нашим молодым игрокам»

Клуб вывез из страны футболистов до 18 лет

  • 28.03.2022 11:47
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Спортдир Днепра-1: «Решили максимально содействовать нашим молодым игрокам»
© СК Днепр-1. Глеб Платов

Спортивный директор «Днепра-1» Глеб Платов рассказал о ситуации с молодыми футболистами во время войны в Украине. 

«Руководство нашего клуба принципиально решило максимально содействовать молодым футболистам до 18 лет и помочь как можно большему числу людей оказаться в безопасности. Выезжающие могут это делать вместе с матерями, младшими братьями и сестрами, другими родственниками. И, конечно, у них есть возможность продолжить футбольное развитие.

У нас очень много молодых игроков, и мы сразу же начали поиск клубов-партнеров. Благодаря селекционной работе в последние сезоны, у нас была наработана большая сеть контактов. Мы ее подняли, и многие клубы вызвались принять футболистов. И не просто принять, а вместе с родными, поселить, организовать трансферы, обеспечить все необходимое. Мы должны помочь им добраться до границы, а дальше все на себя брали наши партнеры. Большую группу (более 30 человек) принял польский «Видзев». «Спортинг» для всей выехавшей группы арендовал целый дом – у них есть жилье, питание, тренировки. Группы игроков поехали в финский Хойк, болгарский «Лудогорец». Сейчас организуем выезд футболистов в венгерский «Ференцварош», в австрийский клуб системы «Ред Булл», в Эстонию.

При этом мы контролируем ситуацию, и уже есть первые очень положительные отзывы об уровне наших игроков, которые выглядят очень прилично на фоне своих сверстников. Многие были даже удивлены. Это очень радует и доказывает качество нашего тренировочного процесса. Верим, что скоро мы добьемся победы и сможем его восстановить, — сказал Платов.

Источник — СК Днепр-1

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