Спортивный директор Днепра-1: «Большинство легионеров уже ушли в аренду»

Спортивный директор «Днепра-1» Глеб Платов рассказал о том, что большинство легионеров уже находятся в новых клубах, но готовы вернуться после победы Украины в войне.

«Большинство наших легионеров уже ушли в аренду. В нашей работе это был очень важный шаг. Во-первых, клуб быстро и профессионально помог им выехать за границу, а уже мы организовали и реализовали для них возможности получить игровую практику, чтобы они находились в тонусе. Важно, что каждый из них выразил однозначное желание вернуться в наш клуб после победы Украины».

«Я не готов сейчас предсказывать, каким будет развитие футбола в нашем государстве. Наверное, будут какие-то сложности, но они могут компенсироваться чем-то другим – например, развитием молодых украинских футболистов».

«Сейчас главное – это победа нашего государства. Чтобы мы отстояли свою независимость и развивались. Тогда и футбол будет на высоте – я в этом уверен», – сказал Платов.