ФОТО. Шестая ракетка мира встретилась с Агуэро на турнире в Майами

Шестая ракетка мира Паула Бадоса на крупном турнире в Майами повстречалась с известным форвардом «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который поддерживал ее на трибунах.
Отметим, что Бадоса успешно выступает в Майами, где дошла уже до 1/8 финала.
Агуэро в конце прошлого года завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.
Источник — Sport.ua
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