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ФОТО. Шестая ракетка мира встретилась с Агуэро на турнире в Майами

Паула Бадоса с фанатом

  • 28.03.2022 11:49
  • 754 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Шестая ракетка мира встретилась с Агуэро на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Шестая ракетка мира Паула Бадоса на крупном турнире в Майами повстречалась с известным форвардом «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который поддерживал ее на трибунах.
 
Отметим, что Бадоса успешно выступает в Майами, где дошла уже до 1/8 финала.
 
Агуэро в конце прошлого года завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alehandro, 28.03.2022 12:38
    0
    "...з відомим форвардом «Манчестер Сіті»"
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