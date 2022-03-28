ФОТО. Шестая ракетка мира встретилась с Агуэро на турнире в Майами

Шестая ракетка мира Паула Бадоса на крупном турнире в Майами повстречалась с известным форвардом «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который поддерживал ее на трибунах.



Отметим, что Бадоса успешно выступает в Майами, где дошла уже до 1/8 финала.



Агуэро в конце прошлого года завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.