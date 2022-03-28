Луческу: об отъезде из Украины, футбольных планах и воспоминаниях о Донецке

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который сейчас находится в Румынии, дал интервью британской прессе, в котором рассказал о том, где застала его война, как и почему он покинул Украину, а также поделился мнением относительно возможного будущего украинского футбола и национальной сборной, попутно поделившись воспоминаниями о времени, проведенном в украинском Донецке.

«Я проснулся посреди ночи и подумал: «Что с погодой? Грозы в феврале?» Я услышал сильный шум, и звук был пугающим. Утром меня разбудил будильник. Потом я узнал, что произошло. Повсюду была паника».

«Я не хотел уезжать. Я сделал это только потому, что понял, что могу больше помочь из Бухареста, чем если бы я был со своими игроками в Киеве. Посольство Румынии настаивало на том, чтобы я уехал, и мой клуб тоже полагал, что я должен уехать. Но сначала я хотел узнать, что будет с моими ребятами из команды».

«Сперва мы думали, что игрокам будет безопаснее в тренировочном лагере «Динамо», который находится в нескольких километрах от Киева. Я не был ошеломлен. Кому-то нужно было что-то делать. Я помогал, как мог, старался изо всех сил. Их семьи в безопасности, и это воодушевляет игроков. Сидорчук стал отцом в четвертый раз именно во время своего пребывания в Бухаресте, поэтому у него теперь особая связь с городом».

«С чем мне было трудно справиться, так это со сценами, свидетелем которых я был по пути в Румынию. Люди с детьми оставляли свои машины за километры от границы, а затем шли пешком с багажом в одной руке и детьми в другой, надеясь быстрее добраться до границы. Очереди из машин на границе были огромные. Я стараюсь быть в курсе, но не слишком много смотрю новости. У меня болит душа, когда я вижу, что происходит в Украине», - рассказал Луческу.

Сидорчук, Кривцов и Степаненко создали фонд для отправки в Украину грузовиков с продовольствием и вещами первой необходимости. «Я очень ценю то, что они делают. Они попросили организовать встречу с представителями супермаркетов и купили много вещей для пострадавших в Украине. Они проявили большую солидарность», - отметил Луческу.

«Я знаю, что многие скажут, что это аморально, когда одни люди воюют на войне, а другие играют в футбол. Но каждый человек может бороться по-своему, он может сделать все возможное, чтобы помочь или поддержать тех, кто остается дома. Игра на поле может воодушевить и вдохновить очень многих».

«Я рассказал украинской ассоциации футбола о своих мыслях. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков «Шахтера» и «Динамо», которые будут тренироваться и играть [в Бухаресте] перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне».

«Я хочу, чтобы игроки сборной сформировали команду, которая тренировалась бы и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках. Сейчас футболисты «Динамо» находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день мои люди присылают мне видео с тренировок. Я только просил их поддерживать форму, немного бегать и ходить в спортзал», - подчеркнул Луческу.

Были разговоры о завершении украинского сезона за границей в Румынии, Польше или Италии, которые рассматривались в качестве возможных принимающих стран. «Я бы хотел, чтобы сезон завершился на поле, но сейчас это очень сложно. Представьте, что «Шахтер» потерял более 10 игроков, а южноамериканцы вернулись домой. Сейчас нет места соперничеству, мы едины. Мы держимся вместе и стараемся помочь по мере возможности. Это моя единственная цель. Со мной было нечто подобное, когда я работал в «Шахтере» в 2014 году», - вспомнил Мирча.

«Когда восемь лет назад я уезжал из Донецка, я и подумать не мог, что больше не вернусь. Я не говорю об объектах, но я оставил воспоминания, игры, свои рабочие файлы и свои вечера в Донецке. Мне очень нравились вечера на новом стадионе «Шахтера», думаю, это был самый красивый стадион в Европе. Менялся и город, футбольная команда придавала всему месту западноевропейскую атмосферу. В Донецке жилось хорошо, у нас было все, что мы хотели», - заключил Луческу.