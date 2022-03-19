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Стал известен город, в котором спасается от войны Динамо

Киевляне перебрались во Львовскую область

  • 19.03.2022 16:29
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Стал известен город, в котором спасается от войны Динамо
© drohobych-rada.gov.ua

Чемпион Украины киевское «Динамо» вынуждено было из-за войны, которую развязали на территории страны рашистские подонки, покинуть родной город и перебраться в более спокойный регион – на запад государства.

Временно приютили футболистов и работников «Динамо» в Дрогобыче – 75-тысячном городе Львовской области, который расположен в 50 с небольшим километрах от польской границы.

Отмечается, что «динамовцы» получили в свое распоряжение всю необходимую для тренировок инфраструктуру.

«Мы благодарны руководству Дрогобычской общины, ведь мы опробовали несколько полей для тренировок и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия», – сказал генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе.

Ранее сообщалось, что первая команда «Динамо» проводит тренировки на западе Украины вместе с футболистами из состава U-19.

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Источник — Дрогобычский городской совет

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