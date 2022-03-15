Игроки Динамо продолжают тренировки вместе с командой U-19

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что украинские игроки первой команды вместе с командой U-19 находятся на территории западной части Украины.

Там они продолжают тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.

Кроме того, «Динамо» U-19 ждет решение УЕФА по поводу переноса матча Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга» на нейтральную территорию.