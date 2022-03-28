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Ювентус летом готов купить Асенсио

Испанский хавбек может сменить клуб

  • 28.03.2022 10:57
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Ювентус летом готов купить Асенсио
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» намерен усилить атаку вингером «Реала» Марко Асенсио.

Итальянский клуб предложил игроку контракт на 7 миллионов евро в год. Асенсио мог бы стать альтернативной заменой Пауло Дибалы, который покинет «Ювентус» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне ла лиги Асенсио провел 24 матча и забил 8 голов. Его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен продлить контракт с Де Шильо.

Источник — El Mundo Deportivo

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