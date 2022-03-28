УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Ювентус намерен продлить контракт с Де Шильо

В ближайшие дни представители клуба проведут встречу с агентом игрока

  • 28.03.2022 04:18
  • 17 просмотров
  • 0 комментариев
Ювентус намерен продлить контракт с Де Шильо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа де Шильо

«Ювентус» планирует подписать новое соглашение с защитником Маттиа Де Шильо. В ближайшие дни представители клуба проведут встречу с агентом игрока.

Вероятнее всего, 29-летний Де Шильо продлит контракт до 2025 года, а зарплата игрока составит 2 млн евро за сезон. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри считает Маттиа эффективным сменщиком фланговых игроков.

Действующее соглашение Де Шильо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона.

Источник — твиттер Николо Скиры

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности