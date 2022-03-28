Ювентус намерен продлить контракт с Де Шильо

«Ювентус» планирует подписать новое соглашение с защитником Маттиа Де Шильо. В ближайшие дни представители клуба проведут встречу с агентом игрока.
Вероятнее всего, 29-летний Де Шильо продлит контракт до 2025 года, а зарплата игрока составит 2 млн евро за сезон. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри считает Маттиа эффективным сменщиком фланговых игроков.
Действующее соглашение Де Шильо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона.
Источник — твиттер Николо Скиры
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