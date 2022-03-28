Зона КОНКАКАФ. Канада во второй раз в своей истории вышла на ЧМ

Сборная Канады по футболу разгромила команду Ямайки в матче 13-го тура квалификации и вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022.
Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Отличились: Кайл Ларин (13 мин), Тейджон Бьюкенен (44 мин), Джуниор Хойлетт (83 мин) и Адриан Мариаппа (автогол, 88 мин).
Канада с 28 очками занимает первое место в зоне КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки) и гарантировала себе участие в ЧМ-2022 в Катаре. Канада примет участие в чемпионате мира во второй раз в своей истории (после ЧМ-1986).
США и Мексика (по 25 очков) тоже близки к выходу на ЧМ, а 4-е место группы (скорее всего, Коста-Рика) сыграет в межконтинентальном плей-офф с лучшим представителем Океании (где фаворит, Новая Зеландия, в финале сыграет против Соломоновых островов).
Квалификация ЧМ-2022
Зона КОНКАКАФ
13-й тур, 27 марта
- Канада – Ямайка – 4:0
- Сальвадор – Коста-Рика – 1:2
- США – Панама – 5:1
- Гондурас – Мексика – 0:1
Турнирная таблица
Зона Океании
Плей-офф
Источник — Sport.ua
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