Зона КОНКАКАФ. Канада во второй раз в своей истории вышла на ЧМ

Сборная Канады по футболу разгромила команду Ямайки в матче 13-го тура квалификации и вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Отличились: Кайл Ларин (13 мин), Тейджон Бьюкенен (44 мин), Джуниор Хойлетт (83 мин) и Адриан Мариаппа (автогол, 88 мин).

Канада с 28 очками занимает первое место в зоне КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки) и гарантировала себе участие в ЧМ-2022 в Катаре. Канада примет участие в чемпионате мира во второй раз в своей истории (после ЧМ-1986).

США и Мексика (по 25 очков) тоже близки к выходу на ЧМ, а 4-е место группы (скорее всего, Коста-Рика) сыграет в межконтинентальном плей-офф с лучшим представителем Океании (где фаворит, Новая Зеландия, в финале сыграет против Соломоновых островов).

Квалификация ЧМ-2022

Зона КОНКАКАФ

13-й тур, 27 марта

Канада – Ямайка – 4:0

– Ямайка – 4:0 Сальвадор – Коста-Рика – 1:2

– 1:2 США – Панама – 5:1

– Панама – 5:1 Гондурас – Мексика – 0:1

Турнирная таблица

Зона Океании

Плей-офф