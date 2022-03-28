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Сальвадор
1 : 2
Коста-Рика
28.03.2022, FT

Зона КОНКАКАФ. Канада во второй раз в своей истории вышла на ЧМ

Встреча против сборной Ямайки прошла в Торонто и завершилась со счетом 4:0

  • 28.03.2022 08:45
  • 1135 просмотров
  • 1 комментарий
Зона КОНКАКАФ. Канада во второй раз в своей истории вышла на ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Канады по футболу разгромила команду Ямайки в матче 13-го тура квалификации и вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Отличились: Кайл Ларин (13 мин), Тейджон Бьюкенен (44 мин), Джуниор Хойлетт (83 мин) и Адриан Мариаппа (автогол, 88 мин).

Канада с 28 очками занимает первое место в зоне КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки) и гарантировала себе участие в ЧМ-2022 в Катаре. Канада примет участие в чемпионате мира во второй раз в своей истории (после ЧМ-1986).

США и Мексика (по 25 очков) тоже близки к выходу на ЧМ, а 4-е место группы (скорее всего, Коста-Рика) сыграет в межконтинентальном плей-офф с лучшим представителем Океании (где фаворит, Новая Зеландия, в финале сыграет против Соломоновых островов).

Квалификация ЧМ-2022

Зона КОНКАКАФ

13-й тур, 27 марта

  • Канада – Ямайка – 4:0
  • Сальвадор – Коста-Рика – 1:2
  • США – Панама – 5:1
  • Гондурас – Мексика – 0:1

Турнирная таблица

Зона Океании

Плей-офф

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Batya, 28.03.2022 09:14
    0
    Чому так багато квот для низьких за рівнем команд...
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