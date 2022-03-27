Ничего не получилось. Зеленский пояснил, как пытался помочь Абрамович

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о российском бизнесмене Романе Абрамовиче отметил, что не будет обсуждать содержание своих разговоров с президентом США. Зеленский добавил, что есть бизнесмены рф, которые предлагают финансировать украинскую армию:

«С точки зрения обсуждения моего с Байденом… Некоторые наши приватные разговоры, в силу разных причин, я не готов сейчас обсуждать… Я знаю, что вот этот вот бизнесмен, он был в подгруппе с российской стороны. Я не знаю, как он был, официально или неофициально, они контактировали…

И он действительно, насколько мне известно, помогал в вопросе гуманитарного характера с вывозом людей и гумконвоя из Мариуполя. В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю – но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны.

Но то, что от него и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы «давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем»… Некоторые даже обращались с тем, что они готовы… Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. «Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим… Можно ли так сделать, чтобы мимо какого-то санкционного списка».

Украинская сторона уже получала от российских предпринимателей подобные предложения еще до начала полномасштабной войны: «Некоторые люди не хотят назвать свои фамилии, но говорят, что «мы вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами рф».

Мое отношение достаточно простое. Любой человек, который сегодня готов… Любой бизнесмен рф, неважно какого калибра, который готов давать деньги на поддержку украинской армии… Мы готовы обеспечить ему безопасность, обеспечить работу, развитие его бизнеса. Все, кто поддерживает сегодня нас, тех, кто борется за свою страну.

Я могу обсуждать то, что я, как гарант конституции, способен сделать, способен и могу. Я говорю конкретно о санкциях внутри нашего государства – их можно обсуждать. Можно говорить о том, что этот человек меняет гражданство, кто хочет иметь экономический вид на жительство, свое видение, бизнес развивать – можно это все обсуждать. Но если он, она, они сегодня готовы помогать… Не обязательно это делать публично, я понимаю, что человек боится, что будет с его семьей и так далее… К таким людям – мне все равно, какой человек национальности, – важно, кто он внутри. Вот и все».