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МИКИТА: «Только в Венгрию мы уже отправили более пятисот украинских детей»

Глава Закарпатской ОГА активно участвует в помощи переселенцам

  • 27.03.2022 15:27
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МИКИТА: «Только в Венгрию мы уже отправили более пятисот украинских детей»
© Виталий Глагола. Виктор Микита

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита рассказал об организации места для проживания украинских детей-переселенцев на базе футбольной базы в селе Среднее, Закарпатской области.

«Это будет организовано в течение двух недель, никаких проблем нет, есть финансирование за резервные средства в местном бюджете, а также у нас есть благотворительные организации, которые готовы помочь с финансированием.

Мы подготовимся и будем наблюдать, как будет складываться ситуация. Мы только в Венгрию отправили более пятисот детей, занимающихся футболом. Думаю, что они тоже в ближайшее время захотят вернуться в Украину. Будут использоваться именно такие места, где их будут принимать и они смогут в дальнейшем заниматься футболом», - сказал Микита.

Источник — Футбол 1/2/3

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