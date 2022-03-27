МИКИТА: «Только в Венгрию мы уже отправили более пятисот украинских детей»

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита рассказал об организации места для проживания украинских детей-переселенцев на базе футбольной базы в селе Среднее, Закарпатской области.

«Это будет организовано в течение двух недель, никаких проблем нет, есть финансирование за резервные средства в местном бюджете, а также у нас есть благотворительные организации, которые готовы помочь с финансированием.

Мы подготовимся и будем наблюдать, как будет складываться ситуация. Мы только в Венгрию отправили более пятисот детей, занимающихся футболом. Думаю, что они тоже в ближайшее время захотят вернуться в Украину. Будут использоваться именно такие места, где их будут принимать и они смогут в дальнейшем заниматься футболом», - сказал Микита.