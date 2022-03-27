Андрей ПАВЕЛКО: «Нашли еще одно место для украинских детей-беженцев»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о новом месте, обустроенном для приема украинских детей, которые эвакуируются из горячих точек Украины. Речь о футбольной базе в селе Среднее.

«На Закарпатье, возле Ужгорода, у нас есть футбольная база, которая на время войны будет перестроена под детей, которые эвакуируются из разных уголков нашей страны. Это большая обязанность всех нас, оказать помощь тем деткам, которые эвакуируются с горячих точек, где проходят боевые действия.

Очень важно, чтобы у них были современные условия. Я увидел сегодня серьезно настроенных главу Закарпатской ассоциации футбола Дурана Иван Петровича, главу Закарпатской ОГА Микиту Виктора Федоровича, мы будем помогать, чтобы как можно скорее этот центр заработал для приема детей», - сказал Павелко.