Арсенал и ПСЖ готовы поспорить за хавбека Вулверхэмптона

Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш вскоре может покинуть свой клуб.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах 25-летнего португальца заинтересованы «Арсенал» и ПСЖ.
Отмечается, что агент футболиста настаивает на смене клуба.
Трансферная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 31 матче.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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