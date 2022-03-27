Арсенал и ПСЖ готовы поспорить за хавбека Вулверхэмптона

Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш вскоре может покинуть свой клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах 25-летнего португальца заинтересованы «Арсенал» и ПСЖ.

Отмечается, что агент футболиста настаивает на смене клуба.

Трансферная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 31 матче.