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Арсенал и ПСЖ готовы поспорить за хавбека Вулверхэмптона

Португалец может пойти на повышение

  • 27.03.2022 13:30
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Арсенал и ПСЖ готовы поспорить за хавбека Вулверхэмптона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш вскоре может покинуть свой клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах 25-летнего португальца заинтересованы «Арсенал» и ПСЖ.

Отмечается, что агент футболиста настаивает на смене клуба.

Трансферная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 31 матче.

Источник — твиттер Николо Скиры

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