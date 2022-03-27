Ман Юнайтед и ПСЖ готовы назначить Манчини

Известный итальянский тренер Роберто Манчини вскоре вновь может поработать с клубом. В данный момент специалист возглавляет сборную Италии.
Как сообщает источник, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к Манчини.
Клубы следят за ситуацией с тренером на фоне слухов о его возможном уходе с поста главного тренера сборной Италии.
Напомним, ранее сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби может возглавить сборную Италии.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.