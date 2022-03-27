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Ман Юнайтед и ПСЖ готовы назначить Манчини

Известный тренер вскоре может покинуть сборную Италии

  • 27.03.2022 08:50
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Ман Юнайтед и ПСЖ готовы назначить Манчини
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Роберто Манчини вскоре вновь может поработать с клубом. В данный момент специалист возглавляет сборную Италии.

Как сообщает источник, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к Манчини.

Клубы следят за ситуацией с тренером на фоне слухов о его возможном уходе с поста главного тренера сборной Италии.

Напомним, ранее сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может возглавить сборную Италии.

Источник — Football-Italia

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