Ман Юнайтед и ПСЖ готовы назначить Манчини

Известный итальянский тренер Роберто Манчини вскоре вновь может поработать с клубом. В данный момент специалист возглавляет сборную Италии.

Как сообщает источник, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к Манчини.

Клубы следят за ситуацией с тренером на фоне слухов о его возможном уходе с поста главного тренера сборной Италии.

Напомним, ранее сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может возглавить сборную Италии.