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Де Дзерби может возглавить сборную Италии

Наставник «Шахтера» все-таки может покинуть клуб

  • 26.03.2022 14:50
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Де Дзерби может возглавить сборную Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний наставник чемпионов Европы Роберто Манчини раздумывает над возможной отставкой после того, как команда не вышла на ЧМ-2022.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина надеется сохранить Манчини, но уже ищет ему замену на случай отставки. Кроме Де Дзерби, в шорт-листе находятся Дженнаро Гаттузо и Фабио Каннаваро.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Де Дзерби расторг контракт с «Шахтером», но ее сразу же опроверг Дарио Срна.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Roma513, 26.03.2022 15:14
    +2
    Да уже как бы до сраки на него и его хотения! В след за оркским кораблем
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