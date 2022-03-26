Де Дзерби может возглавить сборную Италии

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний наставник чемпионов Европы Роберто Манчини раздумывает над возможной отставкой после того, как команда не вышла на ЧМ-2022.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина надеется сохранить Манчини, но уже ищет ему замену на случай отставки. Кроме Де Дзерби, в шорт-листе находятся Дженнаро Гаттузо и Фабио Каннаваро.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Де Дзерби расторг контракт с «Шахтером», но ее сразу же опроверг Дарио Срна.