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Ирландия
2 : 2
Бельгия
26.03.2022, FT

Ирландия – Бельгия – 2:2. Ничья в Дублине. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

  • 26.03.2022 23:35
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Ирландия – Бельгия – 2:2. Ничья в Дублине. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ирландии, будущий соперник Украины по Лиге наций, сыграла вничью с одной из сильнейших команд мира. 
 
В Дублине ирландцам удалось дважды отыграться во встрече с Бельгией и порадовать болельщиков.

Товарищеский матч

Ирландия – Бельгия – 2:2
Голы: 0:1 – 12 Батшуайи, 1:1 – 35 Огбене, 1:2 – 58 Ванакен, 2:2 – 85 Браун.
 
Ирландия – Келлехер, Доэрти, Даффи, Коулмэн, Иган, Макклейн (Мэннинг, 80), Хендрик (Браун, 76), Каллен, Найт (Кин, 76), Робинсон (Пэрротт, 90), Огбене.
Бельгия – Миньоле, Боята, Денайер, Теате (Мангаля, 75), Салемакерс (Фоке, 46), Дендонкер, Азар, Тилеманс, Ванакен, де Кетеларе (Янузай, 76), Батшуайи (Бентеке, 83).

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
58' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
35' ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Ирландия).
12' ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).

Источник — Футбол 1/2/3

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