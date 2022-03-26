Сборная Ирландии, будущий соперник Украины по Лиге наций, сыграла вничью с одной из сильнейших команд мира.
В Дублине ирландцам удалось дважды отыграться во встрече с Бельгией и порадовать болельщиков.
Товарищеский матч
Ирландия – Бельгия – 2:2
Голы: 0:1 – 12 Батшуайи, 1:1 – 35 Огбене, 1:2 – 58 Ванакен, 2:2 – 85 Браун.
Ирландия – Келлехер, Доэрти, Даффи, Коулмэн, Иган, Макклейн (Мэннинг, 80), Хендрик (Браун, 76), Каллен, Найт (Кин, 76), Робинсон (Пэрротт, 90), Огбене.
Бельгия – Миньоле, Боята, Денайер, Теате (Мангаля, 75), Салемакерс (Фоке, 46), Дендонкер, Азар, Тилеманс, Ванакен, де Кетеларе (Янузай, 76), Батшуайи (Бентеке, 83).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Чидози Огбене (Ирландия).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
Источник — Футбол 1/2/3
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