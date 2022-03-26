На знаменитом стадионе «Уємбли» состоялся товарищеский матч, в котором сборная Англии с минимальным преимуществом переиграла команду Швейцарии.
Гости первыми открыли счет, но хозяева сумели организовать камбэк.
Победный гол с пенальти провел Гарри Кейн.
Товарищеский матч
Англия – Швейцария – 2:1
Голы: 0:1 – 22 Эмболо, 1:1 – 45 Шоу, 2:1 – 78, пенальти Кейн.
Англия – Пикфорд, Уокер-Питерс (Стерлинг, 62), Коуди, Уайт, Гехи, Шоу (Митчелл, 61), Хендерсон, Маунт (Грилиш, 62), Фоден (Беллингем, 80), Галлахер (Райс, 61), Кейн (Уоткинс, 89).
Швейцария – Омлин, Видмер (Мбабу, 36), Фрай, Аканджи, Родригес, Шакири (Эбишер, 80), Джака, Фройлер (Цубер, 63), Штеффен (Зекири, 62), Варгас (Соу, 63), Эмболо (Гавранович, 80).
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Англия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
Источник — Футбол 1/2/3
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