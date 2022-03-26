В Катаре состоялся контрольный поединок между сборными Хорватии и Словении.
Номинальные хозяева открыли счет на 39-ой минуте усилиями Крамарича. В компенсированное время Бийол сравнял счет, забив после подачи с углового в исполнении Беньямина Вербича. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.
Товарищеский матч
Хорватия – Словения – 1:1
Голы: 1:0 – 39 Крамарич, 1:1 – 90+1 Бийол.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Словения).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
Источник — Футбол 1/2/3
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