ПАНЬКИВ: «Эти зомби не смогут понять, почему не сдаются Харьков и другие»

Капитан львовского «Руха», экс-голкипер сборной Украины Юрий Панькив рассказал, как ему жилось в Донецке.



– Ты родился во Львове, играл в центральной и восточной Украине, а потом вернулся в родной город. Объясни, пожалуйста, особенно одаренным, как «наши люди запрещают общаться на том или ином языке в тех или иных регионах страны».

– Да это вообще смешно! Дома мы с женой всегда говорили по-украински, поэтому не удивительно, что наш сын хорошо знает родной язык. Когда мы приходили в магазин в Донецке, продавцы вроде бы и были удивлены, но они с улыбкой встречали Данила и дарили ему конфеты. Этой темы вообще не нужно затрагивать.



Сын знает украинский, русский, учит английский. Да мы по-китайски будем здесь говорить – и никто нам ничего не скажет! Пусть они там поймут, что у нас демократическая страна, где живут свободные люди.



А там – зомби. Они до сих пор не могут понять, почему не сдаются Харьков, Чернигов, Мариуполь. Почему украинцы не убегают к ним? Почему все уезжают на Запад? Человек хотя бы с каким-то разумом должен сам ответить на этот вопрос. Телевизор для этого не нужен, – сказал Панькив.