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Месут ОЗИЛ: «В Фенербахче сказали, что не ждут меня»

Немецкий хавбек – о своем отстранении он от команды

  • 26.03.2022 16:27
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Месут ОЗИЛ: «В Фенербахче сказали, что не ждут меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Звездный полузащитник «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал свое отстранение от команды:

«На выходных я ездил в Германию. Когда я возвращался в Турцию, я позвонил в клуб спросить о том, на какое время мне нужно прибыть не тренировки, но там сказали, что меня не ждут. Я не совсем понимаю такое решение».

Озил выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего немца 9 голов и 2 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

Источник — Fotomac

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