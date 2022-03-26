Месут ОЗИЛ: «В Фенербахче сказали, что не ждут меня»

Звездный полузащитник «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал свое отстранение от команды:

«На выходных я ездил в Германию. Когда я возвращался в Турцию, я позвонил в клуб спросить о том, на какое время мне нужно прибыть не тренировки, но там сказали, что меня не ждут. Я не совсем понимаю такое решение».

Озил выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего немца 9 голов и 2 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.