Реал готов отдать Азара в аренду

Эден Азар больше не входит в планы «Реала», и мадридский клуб ищет возможности избавиться от дорогостоящего вингера. «Реал» готов рассмотреть вариант с арендой 31-летнего вингера.

В клубе надеются, что перспективы получения большего количества игровой практики убедят Азара уйти в аренду. Ранее сообщалось о том, что Азар перенесет еще одну операцию и пропустит 5 недель.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.