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Реал готов отдать Азара в аренду

Мадридский клуб ищет способы избавиться от бельгийца

  • 26.03.2022 15:17
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Реал готов отдать Азара в аренду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Эден Азар больше не входит в планы «Реала», и мадридский клуб ищет возможности избавиться от дорогостоящего вингера. «Реал» готов рассмотреть вариант с арендой 31-летнего вингера.

В клубе надеются, что перспективы получения большего количества игровой практики убедят Азара уйти в аренду. Ранее сообщалось о том, что Азар перенесет еще одну операцию и пропустит 5 недель.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

Источник — AS

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