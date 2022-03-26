ВЕЛИКИХ: «В Италии много говорят о войне в Украине и помогают беженцам»

Украинский футбольный скаут Алекс Великих рассказал, как в Европе и Италии помогают беженцам из нашей страны, а также отметил хорошую работу УАФ.

«По всему миру и в Италии о войне много говорят, многое делают, чтобы помочь, особенно беженцам. Я, в свою очередь, также провожу работу по этому вопросу, особенно касательно детей, которые приехали с родителями или без них, и оказались в Европе или Италии.

Хочу поблагодарить и отметить большую работу Украинской ассоциации футбола, президента Андрея Павелко и вице-президента Вадима Костюченко, которые помогли украинским детям из футбольных школ, чтобы они могли продолжать жить и заниматься футболом. Дети – это главный потенциал, будущее Украины», - сказал Великих.