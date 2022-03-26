Скаут Серии А: «Проблема сборной Италии не в Манчини, она более глобальна»

Украинский футбольный скаут Алекс Великих назвал причины провала сборной Италии в плей-офф отбора ЧМ-2022. Напомним, действующие чемпионы Европы минимально уступили Северной Македонии (0:1) и остались без путевки на Мундиаль.

«Проблема не в Манчини. Я считаю, что она более глобальна и системна в итальянском футболе. Вентура не вышел на прошлый чемпионат мира, Манчини, выигравший Евро 2020, тоже не вышел на ЧМ. Это говорит о том, что есть глобальные проблемы, которые итальянский футбол должен решать.

Это проблема с руководством футбола, с базовым итальянским футболом, связанная с большим количеством легионеров в детско-юношеских и молодежных командах, клубах Серии А», - сказал Великих.