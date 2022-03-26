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Скаут Серии А: «Проблема сборной Италии не в Манчини, она более глобальна»

Алекс Великих разобрал причины провала итальянцев в квалификации ЧМ-2022

  • 26.03.2022 13:00
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Скаут Серии А: «Проблема сборной Италии не в Манчини, она более глобальна»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Украинский футбольный скаут Алекс Великих назвал причины провала сборной Италии в плей-офф отбора ЧМ-2022. Напомним, действующие чемпионы Европы минимально уступили Северной Македонии (0:1) и остались без путевки на Мундиаль.

«Проблема не в Манчини. Я считаю, что она более глобальна и системна в итальянском футболе. Вентура не вышел на прошлый чемпионат мира, Манчини, выигравший Евро 2020, тоже не вышел на ЧМ. Это говорит о том, что есть глобальные проблемы, которые итальянский футбол должен решать.

Это проблема с руководством футбола, с базовым итальянским футболом, связанная с большим количеством легионеров в детско-юношеских и молодежных командах, клубах Серии А», - сказал Великих.

Источник — Футбол 1/2/3

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