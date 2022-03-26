ЦИТАИШВИЛИ: «Когда мы выиграем войну, все восстановится и отстроится»

Полузащитник «Черноморца» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили рассказал о нынешней ситуации в одесском клубе.

«Игроки Черноморца, которые сейчас находятся в Украине, все с семьями, у кого есть возможность, поехали по домам, а у кого нет – остались в Одессе. Все помогают, как могут.

Конечно, война повлияла на весь спорт, и на футбол тоже, но я уверен, когда мы выиграем войну, города и поля восстановятся и все отстроится», - сказал Цитаишвили.