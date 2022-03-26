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ЦИТАИШВИЛИ: «Когда мы выиграем войну, все восстановится и отстроится»

Грузинский хавбек не сомневается в нашей победе

  • 26.03.2022 13:42
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ЦИТАИШВИЛИ: «Когда мы выиграем войну, все восстановится и отстроится»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Черноморца» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили рассказал о нынешней ситуации в одесском клубе.

«Игроки Черноморца, которые сейчас находятся в Украине, все с семьями, у кого есть возможность, поехали по домам, а у кого нет – остались в Одессе. Все помогают, как могут.

Конечно, война повлияла на весь спорт, и на футбол тоже, но я уверен, когда мы выиграем войну, города и поля восстановятся и все отстроится», - сказал Цитаишвили.

Источник — Футбол 1/2/3

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