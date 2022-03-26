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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Об интересе со стороны других клубов ничего не знаю»

Никакой конкретики по поводу возможного трансфера игрока пока нет

  • 26.03.2022 12:21
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Об интересе со стороны других клубов ничего не знаю»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Черноморца» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили рассказал, получал ли он предложения от других клубов после начала войны в Украине.

«Когда началась война, я уехал в Грузию к своей семье. Готовился и поддерживал форму вместе с «Динамо Тбилиси» и был вызван в сборную, сейчас нахожусь в Боснии.

О том, что пишут, я ничего не знаю. Конкретно, как будет дальше, решится в ближайшие дни, пока я в сборной», – сказал Цитаишвили.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили может стать одноклубником Зубкова.

Источник — Футбол 1/2/3

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