ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил бразильский Ботафого

60-летний португальский тренер Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», возглавил бразильский «Ботафого».
Контракт специалиста рассчитан на два года.
Последний год Каштру провел в Катаре, где тренировал «Аль-Духаиль». С этой командой португальцу удалось выиграть Кубок Катара.
Примечательно, что после ухода Каштру «Аль-Духаиль» возглавил известный в прошлом аргентинский форвард Эрнан Креспо.
Источник — ФК Ботафого
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