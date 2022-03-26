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ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил бразильский Ботафого

Бывший наставник «Шахтера» отправился тренировать за океан

  • 26.03.2022 10:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил бразильский Ботафого
© ФК Ботафого

60-летний португальский тренер Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», возглавил бразильский «Ботафого».

Контракт специалиста рассчитан на два года.

Последний год Каштру провел в Катаре, где тренировал «Аль-Духаиль». С этой командой португальцу удалось выиграть Кубок Катара.

Примечательно, что после ухода Каштру «Аль-Духаиль» возглавил известный в прошлом аргентинский форвард Эрнан Креспо.

Источник — ФК Ботафого

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