ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил бразильский Ботафого

60-летний португальский тренер Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», возглавил бразильский «Ботафого».

Контракт специалиста рассчитан на два года.

Последний год Каштру провел в Катаре, где тренировал «Аль-Духаиль». С этой командой португальцу удалось выиграть Кубок Катара.

Примечательно, что после ухода Каштру «Аль-Духаиль» возглавил известный в прошлом аргентинский форвард Эрнан Креспо.