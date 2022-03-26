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Сергей РЕБРОВ: «ОАЭ – пророссийская страна»

К сожалению, такие страны все еще остались в этом мире

  • 26.03.2022 09:42
  • 2109 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «ОАЭ – пророссийская страна»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как в ОАЭ относятся к войне россии против Украины.

«К сожалению, ОАЭ – это пророссийская страна. Здесь сейчас очень много русских, которые выехали из россии. Очень много конфликтов, даже когда мы с детьми выходим с украинской символикой. Сейчас достаточно и украинцев здесь. Достаточно много конфликтов. Наверное сейчас меньше, потому что многие русские понимают, что они не правы, но вначале было много конфликтов», - сказал Ребров.

Источник — Футбол 1/2/3

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 26.03.2022 09:58
    -13
    СЛишком много этого человека в прессе
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