Сергей РЕБРОВ: «ОАЭ – пророссийская страна»

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как в ОАЭ относятся к войне россии против Украины.

«К сожалению, ОАЭ – это пророссийская страна. Здесь сейчас очень много русских, которые выехали из россии. Очень много конфликтов, даже когда мы с детьми выходим с украинской символикой. Сейчас достаточно и украинцев здесь. Достаточно много конфликтов. Наверное сейчас меньше, потому что многие русские понимают, что они не правы, но вначале было много конфликтов», - сказал Ребров.