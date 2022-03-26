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Сергей РЕБРОВ: «россия – это страна комфорта»

Украинский тренер поделился мнением о «братском народе»

  • 26.03.2022 08:19
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Сергей РЕБРОВ: «россия – это страна комфорта»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший тренер «Динамо» Сергей Ребров сравнил нынешнюю россию с той, в которой он в качестве футболиста казанского «Рубина» играл 14 лет назад.

«К сожалению, россия та же самая. Пропаганда там льется больше 20 лет. Я уверен, что россия – это страна комфорта. Им удобно: у них есть холодильник, у них есть телевизоры. Этого достаточно основной массе.

Очень много развитых россиян, которые хотят прогрессировать, пытаются развиваться, но им это не дают. И основная масса этих россиян выезжает за пределы страны.

Также и в Беларуси. Там ещё хуже ситуация. Там вообще приходят домой только из-за того, что ты оставил в Телеграм сообщение в поддержку.

В россии, я уверен, сейчас будет то же самое. Там Достаточно людей, но их устраивает то, что у них есть, и они боятся это потерять. На людей которые пытаются высказать свою позицию оказывается силовое воздействие.

Я многое читаю сейчас о войне, о людях, которые действительно говорят правду о существующей ситуации. Я полностью согласен с Андреем Макаревичем. Он говорит россиянам: «Хорошо. Если вы считаете, что это военная операция, то почему вам закрывают уши и рот? Вы сами должны задуматься. А почему вам дают 15 лет, если вы высказываетесь об этом, если это просто военная операция?» - сказал Ребров.

Источник — Футбол 1/2/3

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