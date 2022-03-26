Георгий БУЩАН: «Мы свободный народ. А россияне – загнанные люди»

Вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Георгий Бущан ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Как в условиях войны, которая идет на большей части Украины, ты настраиваешься на работу?

– Если честно, мысли у меня совсем не в рабочем режиме. Каждый день ты ложишься спать и просыпаешься, думая о том, что происходит в других украинских городах. Но я уверен в наших соотечественниках, ведь нашу страну просто так не сломить. Можно завоевать какую угодно территорию, но не Украину и не украинский народ.

– Команда «Динамо» U19 готовится к тому, чтобы сыграть важнейший матч в Юношеской лиге УЕФА. Ребята понимают, что будут биться на футбольном поле не только за бренд «Динамо», но и за весь народ, за всю Украину?

– Конечно, я в этом уверен. Ребятам дали шанс проявить себя и представить Украину на международной арене. Среди миллионов людей, которые в нашей стране остались без работы, без работы остались и спортсмены. Многие наши спортсмены до войны готовились к различным международным турнирам – Паралимпийским играм, чемпионатам мира. Некоторые ребята пошли на фронт, за что они заслуживают огромной чести и уважения.

При этом «за бугром» жалуются, какие они несчастные, их исключили из международных соревнований. Ребята, поймите, мы из-за вас потеряли все! Вы сидите сейчас дома и проводите свои «бумажные» чемпионаты. А мы находимся в условиях войны – кто-то в относительно нормальных условиях, а кто-то – просто в ужасных. И мы не можем работать, не можем приносить народу Украины радость спортивных побед. Когда проходил чемпионат Европы по футболу, площади в украинских городах были переполнены людьми. Своей игрой там мы дарили людям счастье и радость. Сегодня нет противостояний между «Динамо», «Шахтером», «Зарей», «Львовом» и «Черноморцем». Сегодня мы все вместе. Это касается и других видов спорта.

– Многие звезды украинского футбола пытались достучаться до российских футболистов, чтобы они озвучили свою позицию. Разговаривал ли ты с кем-то из российских спортсменов?

– Это бессмысленно. Я на сто процентов знаю, что им запрещено говорить на эту тему. Горжусь тем, что я украинец, потому что могу сказать и сделать все, что я хочу. Мы свободный народ. А россияне – загнанные люди. У них нет свободы слова, они даже не могут мыслить по-другому. Это единственное, за что мне их жаль. Не дай Бог кому-то пережить то, что украинцы проживают сейчас.