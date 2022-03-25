Георгий БУЩАН: «Люди, которые пошли воевать за нашу страну, – супергерои»

Голкипер «Динамо» и национальной сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как футболисты помогают стране во время войны.



- Многие из твоих знакомых сейчас защищают Украину?

- Конечно, у каждого из нас есть родственники и друзья, которые отправились защищать нашу страну. Передо мной тоже стоял такой выбор и были двоякие чувства. Но я понимаю, что на футбольном поле могу принести больше пользы, чем на поле боя. Мы с ребятами за линией фронта вкладываем все, что можем, в помощь украинским военным.



- Динамовцы не афишируют свою помощь Вооруженным Силам Украины. Расскажи, как команда помогает армии?

- Мы с самого начала договорились не афишировать свою помощь. Можно много говорить, красить себе щеки в сине-желтые цвета и надевать патриотические ленточки, но в итоге не сделать ничего. А можно делать добрые дела тихо. Ребята, которым мы помогаем, об этом знают. Помимо нашего фонда, армии помогает очень много людей – к примеру, Тарас Михалик, с которым я близко дружу. Мы приобрели машину для разведывательного батальона, закупили бронежилеты и тепловизоры, индивидуальные аптечки и медикаменты. Кроме того, работаем над вопросом помощи детям, пострадавшим от российской агрессии. Ведь дети – это наше будущее.



- На днях «Динамо» посетило раненых военных в госпитале. После посещения больницы все эмоции и мысли остались с этими ребятами…

- Это страшная ситуация. Вся наша страна в лице этих военных борется не за какого-то политика, мы боремся за свою землю. На нашу землю пришли враги. Мне очень жаль этих пострадавших ребят. Я был и в киевском госпитале, но еще до полномасштабной войны. Без слез на это смотреть невозможно, а эмоции тяжело описать словами. Люди, которые пошли воевать за нашу страну, вызывают у меня огромную гордость и уважение. Это наши супергерои.