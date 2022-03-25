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Георгий БУЩАН: «Люди, которые пошли воевать за нашу страну, – супергерои»

Известный голкипер рассказал, как футболисты помогают армии во время войны

  • 25.03.2022 18:40
  • 320 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий БУЩАН: «Люди, которые пошли воевать за нашу страну, – супергерои»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» и национальной сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как футболисты помогают стране во время войны.
 
- Многие из твоих знакомых сейчас защищают Украину?
- Конечно, у каждого из нас есть родственники и друзья, которые отправились защищать нашу страну. Передо мной тоже стоял такой выбор и были двоякие чувства. Но я понимаю, что на футбольном поле могу принести больше пользы, чем на поле боя. Мы с ребятами за линией фронта вкладываем все, что можем, в помощь украинским военным.
 
- Динамовцы не афишируют свою помощь Вооруженным Силам Украины. Расскажи, как команда помогает армии?
- Мы с самого начала договорились не афишировать свою помощь. Можно много говорить, красить себе щеки в сине-желтые цвета и надевать патриотические ленточки, но в итоге не сделать ничего. А можно делать добрые дела тихо. Ребята, которым мы помогаем, об этом знают. Помимо нашего фонда, армии помогает очень много людей – к примеру, Тарас Михалик, с которым я близко дружу. Мы приобрели машину для разведывательного батальона, закупили бронежилеты и тепловизоры, индивидуальные аптечки и медикаменты. Кроме того, работаем над вопросом помощи детям, пострадавшим от российской агрессии. Ведь дети – это наше будущее.
 
- На днях «Динамо» посетило раненых военных в госпитале. После посещения больницы все эмоции и мысли остались с этими ребятами…
- Это страшная ситуация. Вся наша страна в лице этих военных борется не за какого-то политика, мы боремся за свою землю. На нашу землю пришли враги. Мне очень жаль этих пострадавших ребят. Я был и в киевском госпитале, но еще до полномасштабной войны. Без слез на это смотреть невозможно, а эмоции тяжело описать словами. Люди, которые пошли воевать за нашу страну, вызывают у меня огромную гордость и уважение. Это наши супергерои.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Rolan Stkomarovskiy, 25.03.2022 18:48
    -2
    А как же супер-герои Ахметов, Суркис, Ярославский, Гельзин, Левин и другие "херои"? Где вообще они? Где их титушки, вышибалы, частные армии на геликах, ленд крузерах и другие крутые "херои"? Где завсегдатаи киевских, харьковских, одесских, днепровских ночных клубов и элитных ресторанов?
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