Кричащий цинизм как повод для долгосрочного исключения росии из спорта

Тут представители агрессивной страны залились соловьями (почти что соловьевыми) по поводу подачи заявки на проведение футбольного Euro-2028 (а оптом и Euro-2032). Безусловно, у вменяемой части континентального футбольного сообщества такие амбиции родины орков вызывают целую гамму реакций и чувств: злость, скепсис, раздражение, растерянное молчание. Дарио Срна, к слову, порекомендовал россиянам подать заявку на место в тюрьме. Но оркостанцы знай себе несут какую-то чушь и дальше, существуя (а, может, и влача существование) в каком-то своем дивном (не сказал бы, что новом) мире. В то же время британский премьер Борис Джонсон, комментируя российскую наглость, предложил право проведения континентального форума отдать Украине (как, собственно, и место на мундиале-2022). Понятно, что пикировка между ордынцами и представителями свободного мира в области грядущего Euro носит пока что символический характер. Но тем не менее...

Что важно знать в этом контексте? На проведение Euro-2028, кроме запоребриковых неадекватов претендуют Турция, Великобритания/Ирландия, на проведение Euro-2032 - Турция и Италия. Оглашение результатов голосования запланировано на сентябрь 2023 г. Неоспоримым фаворитом в первом состязании выступают британцы, и вполне можно допустить, что заявление Джонсона - это не только символический акт поддержки героической нации, но и своего рода приглашение Украины к соорганизации турнира (скажем, принять на своих полях группу-две).

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Да, во время ордынского нашествия наши мечты о радостях мирного бытия вполне понятны. Ох, как же хочется получить удовольствие от обыденных вещей, которые в иной час вызывают едва ли не раздражение (вроде пробок в Киеве)! И поэтому мысли об организации будущего Euro хотя ныне и не являются главенствующими даже для пламенных почитателей популярной игры, но все же какую-то толику веры в лучшее будущее добавляют. В то же время, приятно ощущать поддержку лидера дружественной и чрезвычайно футбольной нации, которая вполне может по своему разумению распорядиться весьма вероятной победой в тендере за право проведения Euro, основываясь на собственных симпатиях. Но все равно ныне это далекая перспектива, ведь для Украины намного важнее сейчас победы на фронтах войны с коварным захватчиком.

А как европейскому футболу реагировать на заявку рф? Конечно, посылание этих кремлевских усилий по адресу российского военного корабля напрашивается. Но здесь, вероятно, только этим ограничиваться не стоит. То, что творит мокшанская федерация на нашей земле, как по мне, должно побудить европейских футбольных боссов исключить оркостанцев из европейского футбольного сообщества вообще. Ограничиться лишь отстранением клубных и сборных команд от разнообразных соревнований будет мало. И российские заявки на проведение континентальных форумов, как по мне, прекрасный повод для оформления полноценной как внеевропейской в частности, так и внемировой в целом автономности существования российского футбола. Пренебрегать таким шансом, по моему мнению, Европа не должна! Безнаказанности и цинизму полных неадекватов должен быть положен конец, а изоляция “империи зла” должна быть оформлена во всех сферах. Такая социально значимая вещь как футбол не является исключением, в то же время может стать своеобразным локомотивом всей спортивной изоляции варваров.

Алексей РЫЖКОВ