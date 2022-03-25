Цуренко сыграет сразу во втором круге турнира Майами в качестве лаки-лузера

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в основе турнира WTA 1000 в Майами.



Украинка проиграла финал квалификации, но в основной сетке в статусе лаки-лузера заменит 30-ю сеяную Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира из-за вирусного заболевания.



Отметим, что чешка должна была стартовать сразу со второго круга, поэтому Цуренко повторит ее турнирный путь, сыграв во втором раунде против Юлии Путинцевой из Казахстана.