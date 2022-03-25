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Цуренко сыграет сразу во втором круге турнира Майами в качестве лаки-лузера

Приятная неожиданность

  • 25.03.2022 19:27
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Цуренко сыграет сразу во втором круге турнира Майами в качестве лаки-лузера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в основе турнира WTA 1000 в Майами.
 
Украинка проиграла финал квалификации, но в основной сетке в статусе лаки-лузера заменит 30-ю сеяную Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира из-за вирусного заболевания.
 
Отметим, что чешка должна была стартовать сразу со второго круга, поэтому Цуренко повторит ее турнирный путь, сыграв во втором раунде против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Источник — WTA

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