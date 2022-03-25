Александр ДЕНИСОВ: «Спортсмены должны ехать участвовать в соревнованиях»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказался о важности успехов украинских спортсменов за границей во время войны.

«Спортсмены должны ехать сейчас участвовать в соревнованиях, если они могут и готовы морально. Мне кажется, что амбассадоры, звучащий гимн Украины на стадионах, на боксерских рингах, призыв закрыть небо, побеждать – это очень важная миссия. Все это создает давление, которое нам необходимо, - сказал Денисов.