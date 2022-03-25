Александр ДЕНИСОВ: «Комментатор и техперсонал должны идти в бомбоубежище»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал возобновление вещания телеканала «Футбол 1».

«Это было очень тяжело сделать с технической точки зрения, но все получилось. За несколько дней команда телеканалов Футбол 1/2/3 смогла сделать то, чтобы возобновить наше вещание.

Начинаем с матчей сборных, начинаем с Лиги наций. Также в этот день будут матчи плей-офф квалификации ЧМ в Катаре.

Не все просто, как вы понимаете. Сейчас военное время, поэтому все может случиться. Если будет воздушная тревога, то и комментатор, и технический персонал должны идти в бомбоубежище. Будем надеяться, что таких случаев будет немного.

Начинаем с матчей сборных, потом добавим другие турниры. Также Футбол NEWS и Денисов Time появятся на телеканалах Футбол.

Главная новость - мы возобновляем вещание. Все будет Украина», - подытожил Денисов.