РЕБРОВ: «В Украине не унижали достоинство людей, говорящих по-русски»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров опроверг российский миф о притеснениях русскоязычного населения в Украине.



«В моем понимании, в чем проблема. Приходя в нашу страну, они хотят показать всему миру, что это операция по освобождению кого-то. Я жил в Горловке и за всю свою сознательную жизнь не помню, чтобы кто-то унижал достоинство людей, которые общаются на русском языке. Никогда такого не было.



Но в процессе операции они хотят показать, что они освобождают кого-то, при том, что они не дают людям из Мариуполя просто уехать и продолжают бомбить. Это страшно, не по-человечески относительно нашей страны, людей. Мы можем защищать нашу страну и все сделаем для этого», – сказал Ребров.