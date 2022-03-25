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РЕБРОВ: «В Украине не унижали достоинство людей, говорящих по-русски»

Известный тренер опроверг один из главных мифов российской пропаганды

  • 25.03.2022 16:44
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  • 1 комментарий
РЕБРОВ: «В Украине не унижали достоинство людей, говорящих по-русски»
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров опроверг российский миф о притеснениях русскоязычного населения в Украине.
 
«В моем понимании, в чем проблема. Приходя в нашу страну, они хотят показать всему миру, что это операция по освобождению кого-то. Я жил в Горловке и за всю свою сознательную жизнь не помню, чтобы кто-то унижал достоинство людей, которые общаются на русском языке. Никогда такого не было.
 
Но в процессе операции они хотят показать, что они освобождают кого-то, при том, что они не дают людям из Мариуполя просто уехать и продолжают бомбить. Это страшно, не по-человечески относительно нашей страны, людей. Мы можем защищать нашу страну и все сделаем для этого», – сказал Ребров.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    zelc006, 25.03.2022 18:14
    -1
    Поряд з адекватними українцями були й путєнські виродки які працювали на кремль і забороняли російську на ТВ, у школах...
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