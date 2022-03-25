Андрей ПЯТОВ: «Мужество, единство, честь, свобода. Это у нас в ДНК»

Вратарь сборной Украины и «Шахтера» Андрей Пятов высказался по поводу вторжения россии в Украину.

«Месяц прошел... Не верится...

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Сегодня многие рассказывают свою историю. Как услышали первые взрывы, как спасались, как переживают.

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Моя семья в каком-то смысле пережила дежавю, ведь не в первый раз пришлось спасать детей от войны. К этому невозможно...

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Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не отнять и не сломать.

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Мы выстоим, уверен», – написал Пятов.