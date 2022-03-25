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ЖОРЖИНЬО: «Трудно объяснить, что произошло»

Хавбек сборной Италии высказался о сенсационном поражении от Северной Македонии

  • 25.03.2022 09:10
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ЖОРЖИНЬО: «Трудно объяснить, что произошло»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии сенсационно уступила Северной Македонии в полуфинале отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра завершилась со счетом 0:1.

Полузащитник итальянцев Жоржиньо прокомментировал матч.

«Трудно объяснить, что произошло. Сейчас нам очень больно. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Я не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли

Мне до сих пор больно думать о двух незабитых пенальти против Швейцарии. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к точке и не суметь помочь своей сборной, своей стране — такой груз навсегда останется на моих плечах», - сказал Жоржиньо.

Италия не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Источник — УЕФА

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