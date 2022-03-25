КРЫХОВЯК: «Не мог не уйти из Краснодара, пока в Украине умирают люди»

Футболист сборной Польши и греческого клуба АЕК Гжегож Крыховяк после нападения рашистов на Украину решил покинуть «Краснодар». Таким образом полузащитник поддержал Украину.

Гжегож объяснил свое решение.

«Это было тяжелое, но очевидное решение. С началом войны я внимательно следил за происходящим в соседней стране. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными. Там гибнут обычные люди, дети. На это сложно смотреть, сердце разрывается, я не мог поступить иначе, поэтому ушел. Был ли это личный протест? Не хочу так называть. Я внутри ощущал, что это просто нужно. С полным пониманием последствий, которые могут свалиться на меня. Это было мое моральное, личное решение.

Я возглавил демарш легионеров из Краснодара? Это неправда. Эта информация была создана в СМИ, чтобы осветить меня в отрицательном свете. Я никогда никого не уговаривал уйти, не возглавлял ни одного восстания. Каждый отвечал сам за себя. Большинство игроков быстро решили приостановить свои контракты и покинуть клуб», - сказал Крыховяк.