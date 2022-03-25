УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

КРЫХОВЯК: «Не мог не уйти из Краснодара, пока в Украине умирают люди»

Польский футболист поддержал нашу страну

  • 25.03.2022 08:32
  • 406 просмотров
  • 0 комментариев
КРЫХОВЯК: «Не мог не уйти из Краснодара, пока в Украине умирают люди»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Польши и греческого клуба АЕК Гжегож Крыховяк после нападения рашистов на Украину решил покинуть «Краснодар». Таким образом полузащитник поддержал Украину.

Гжегож объяснил свое решение.

«Это было тяжелое, но очевидное решение. С началом войны я внимательно следил за происходящим в соседней стране. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными. Там гибнут обычные люди, дети. На это сложно смотреть, сердце разрывается, я не мог поступить иначе, поэтому ушел. Был ли это личный протест? Не хочу так называть. Я внутри ощущал, что это просто нужно. С полным пониманием последствий, которые могут свалиться на меня. Это было мое моральное, личное решение.

Я возглавил демарш легионеров из Краснодара? Это неправда. Эта информация была создана в СМИ, чтобы осветить меня в отрицательном свете. Я никогда никого не уговаривал уйти, не возглавлял ни одного восстания. Каждый отвечал сам за себя. Большинство игроков быстро решили приостановить свои контракты и покинуть клуб», - сказал Крыховяк.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности