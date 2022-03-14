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Ярослав РАКИЦКИЙ: «Гибнут мирные украинцы от русских солдат. Оставьте нас!»

Украинский защитник обратился к россиянам

  • 14.03.2022 03:55
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Ярослав РАКИЦКИЙ: «Гибнут мирные украинцы от русских солдат. Оставьте нас!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник российского «Зенита» и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий обратился к россиянам в связи с полномасштабной войной на своей родине.

«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!.

Гибнут мирные Украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!».

 

 

Источник — Instagram

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