Тренер Северной Македонии: «Сыграли против чемпионов так, как должны были»

Сборная Северной Македонии обыграла Италию в матчей плей-офф отбора на чемпионат мира. Игра завершилась со счетом 1:0.
Главный тренер сборной команды Благой Милевски прокомментировал эту сенсацию.
«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.
Эльмас вернется к финалу «стыков» и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!» — сказал Милевски.
Сборная Северной Македонии вышла в финал стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022, где сыграет против сборной Португалии, выбившей национальную команду Турции.
Источник — УЕФА
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