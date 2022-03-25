Тренер Северной Македонии: «Сыграли против чемпионов так, как должны были»

Сборная Северной Македонии обыграла Италию в матчей плей-офф отбора на чемпионат мира. Игра завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер сборной команды Благой Милевски прокомментировал эту сенсацию.

«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.

Эльмас вернется к финалу «стыков» и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!» — сказал Милевски.

Сборная Северной Македонии вышла в финал стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022, где сыграет против сборной Португалии, выбившей национальную команду Турции.