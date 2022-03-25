Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Украина вернет Крым и Донбасс»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал, что верит в возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины.
«Я в это верю, пускай и не знаю, как это осуществить практически. Но я еще много в нашей жизни даже в страшном сне вообразить не мог… Понимаете, Украина не имеет морального права соглашаться на признание отторжения Донецка, Луганска и Крыма, как бы нас не бомбили. Иначе в этой жизни можно всё», - сказал Франков.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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