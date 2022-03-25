Артем ФРАНКОВ: «Тимощук – это очень серьезный урок нам всем»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал, кто его впечатлил и разочаровал из футбольных людей во время войны?

«Во время войны должны впечатлять военные, а не футболисты! В плохом смысле меня удивил Тимощук. С одной стороны, я его понимаю, но елки-палки, Ракицкий же взял и ушел из «Зенита» в этой ситуации. Раньше говорили, что Ракицкий – сепар, не поет гимн, не держит руку на сердце, но вот вам Тимощук, который держал руку на сердце и пел гимн! Как оказалось, главное, что человек делает, а не что он говорит. Тимощук – это очень серьезный урок нам всем: нужно учиться воспринимать глубинную суть вещей, а не показуху.

Более того, Анатолий из Луцка, а всегда втихомолку считалось, что западные украинцы больше патриоты, чем восточные люди, которые более советские, что ли. Оказалось – вопрос только в том, насколько каждый отдельно взятый человек любит деньги, а насколько – родную страну.

Ракицкий повел себя правильно, Селезнев повел себя правильно, Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ВСУ. Юрий Николаевич вообще красавец, я всегда его уважал. Многие футбольные люди проявили себя с хорошей стороны. Мирча Луческу активно помогал выезжать отсюда динамовским семьям. В недавнем интервью он сказал правильные слова, не только, что Путин преступник, но и что Украине нужно помогать делом, а не только красивыми словами», - сказал Франков.