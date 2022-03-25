Бразилия разгромила Чили, Эквадор и Уругвай оформили путевки на ЧМ-2022

В южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира 2022 определились еще два участника финальной стадии.
Путевки оформили Эквадор и Уругвай. Ранее досрочно квалифицировались также Бразилия и Аргентина.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
Бразилия – Чили – 4:0
Голы: Неймар, 44 (с пенальти). Винисиус, 45. Коутиньо, 72 (с пенальти). Ришарлисон, 90.
Парагвай – Эквадор 3:1
Колумбия – Боливия – 3:0
Уругвай – Перу – 1:0
Источник — Sport.ua
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