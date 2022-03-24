Дарио СРНА: «Многие хотят использовать войну в Украине в своих интересах»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу невозможности переходов футболистов из Украины в некоторые топ-лиги континента, несмотря на разрешение от ФИФА и УЕФА осуществлять подобные трансферы.

«УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия – тоже. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала. Какой смысл открывать трансферное окно, если некоторые ассоциации и лиги, в том числе Премьер-лига, не разрешают регистрировать игроков? Это не имеет никакого смысла. Это не та помощь, которая нам нужна, она бесполезна. Важно не просто говорить, кто-то должен делать что-то конкретное, чтобы помочь украинскому футболу и его игрокам. УЕФА и ФИФА делают это, но на данный момент я не вижу конкретных вещей от Италии, Германии или английской Премьер-лиги».

«У нас много агентов, которые хотят воспользоваться ситуацией, чтобы бесплатно забрать игроков из клуба, они хотят использовать эту войну в своих интересах. В конце концов им это не удастся, потому что до 30 июня нас защищают УЕФА и ФИФА, и шаг за шагом все будет хорошо, и будет мир, но я просто хочу сказать, что, к сожалению, в настоящее время есть много людей, которые хотят воспользоваться этой ситуацией и взять наших игроков бесплатно. Это не по-человечески, это непрофессионально, но мы найдем способ победить их».

«Россия подала заявку на проведение финальной части Евро-2028? Не могу поверить, что они просили об этом. Только из-за войны в Украине они все должны сесть в тюрьму. Они, видимо, шутят, они не в своем уме, они живут в своем мире, они так долго жили в своем мире, а не вместе с нами», - заявил Срна.