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Дарио СРНА: «Многие хотят использовать войну в Украине в своих интересах»

Хорват недоволен решением некоторых топ-лиг запретить регистрацию новичков из УПЛ

  • 24.03.2022 20:44
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  • 3 комментария
Дарио СРНА: «Многие хотят использовать войну в Украине в своих интересах»
© ФК Шахтер. Дарио Срна (слева)

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу невозможности переходов футболистов из Украины в некоторые топ-лиги континента, несмотря на разрешение от ФИФА и УЕФА осуществлять подобные трансферы.

«УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия – тоже. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала. Какой смысл открывать трансферное окно, если некоторые ассоциации и лиги, в том числе Премьер-лига, не разрешают регистрировать игроков? Это не имеет никакого смысла. Это не та помощь, которая нам нужна, она бесполезна. Важно не просто говорить, кто-то должен делать что-то конкретное, чтобы помочь украинскому футболу и его игрокам. УЕФА и ФИФА делают это, но на данный момент я не вижу конкретных вещей от Италии, Германии или английской Премьер-лиги».

«У нас много агентов, которые хотят воспользоваться ситуацией, чтобы бесплатно забрать игроков из клуба, они хотят использовать эту войну в своих интересах. В конце концов им это не удастся, потому что до 30 июня нас защищают УЕФА и ФИФА, и шаг за шагом все будет хорошо, и будет мир, но я просто хочу сказать, что, к сожалению, в настоящее время есть много людей, которые хотят воспользоваться этой ситуацией и взять наших игроков бесплатно. Это не по-человечески, это непрофессионально, но мы найдем способ победить их».

«Россия подала заявку на проведение финальной части Евро-2028? Не могу поверить, что они просили об этом. Только из-за войны в Украине они все должны сесть в тюрьму. Они, видимо, шутят, они не в своем уме, они живут в своем мире, они так долго жили в своем мире, а не вместе с нами», - заявил Срна.

Источник — ITV.com

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    steelmaker, 24.03.2022 21:12
    +1
    sl1d3r1985, 24.03.2022 21:10
    не хочется расстраивать "наркета" , но ни один игрок Шахтера не нужен НИ ОДНОМУ клубу из топ 5 европейских лиг !!! Равно как и игроки любого другого Укр клуба ! ПОЭТОМУ ни одна из лиг и не откроет трансферное окно для игроков из нашей лиги ! ТОЧКА !
    откуда вы, диванные дрочеры, даже во время войны вылазите?
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    online
    acfred, 24.03.2022 21:22
    0
    Цілком можливо й таке, Дивне рішення Англіїї коли їх клуби мають таку кількість матчів.
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    online
    sl1d3r1985, 24.03.2022 21:10 (изменен)
    -2
    не хочется расстраивать "наркета" , но ни один игрок Шахтера не нужен НИ ОДНОМУ клубу из топ 5 европейских лиг !!! Равно как и игроки любого другого Укр клуба ! ПОЭТОМУ ни одна из лиг и не откроет трансферное окно для игроков из нашей лиги ! ТОЧКА !
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