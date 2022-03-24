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Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2028? Лучше чемпионат мира»

Президент УАФ прокомментировал идею Бориса Джонсона

  • 24.03.2022 18:48
  • 1123 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2028? Лучше чемпионат мира»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал предложение Бориса Джонсона провести Евро-2028 в Украине:

– Правда, что Борис Джонсон предложил отдать Евро-2028 Украине?
– Да. Весь мир сейчас с Украиной. В футбольной и спортивной среде мы чувствуем, что европейские страны, ФИФА и УЕФА вместе с нами. Они помогают нам и гуманитарной помощью, и решениями по отстранению футболистов, клубов и сборных россии от планируемых ими соревнований. Такое единство вокруг Украины обязательно поможет победить российский фашизм.

– Нам хватит 6 лет, чтобы достойно подготовиться к Евро-2028?
– Я уверен, что мы сможем все провести. Почему бы не подать заявку на чемпионат мира? Евро у нас уже было, лучше сразиться за чемпионат мира. Тем более, что Украина объединила весь мир. Пожалуй, не чемпионат Европы, мы его уже проводили. А вот чемпионат мира будет гораздо лучше.

Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
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    Владимир Копяк, 24.03.2022 21:08
    0
    Лишний раз убеждаюсь, что у павелки не все нормально с остатками мозгов, такую ахинею нести в это время. Откуда голосок - с Монако? Или Женевы? Где вы там с ахметовым кучкуетесь?
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