Наполи нашел замену Инсинье в Сассуоло

«Наполи» приступил к поиску замены лидеру атак команды Лоренцо Инсинье, который в конце сезона перейдет в «Торонто» в качестве свободного агента.

Заменить Инсинье может его партнер по сборной Италии, Доменико Берарди из «Сассуоло». Именно он является приоритетной кандидатурой для руководства «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Берарди 14 голов и 14 ассистов в 27 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 27-летнего итальянца оценивается в 35 миллионов евро.