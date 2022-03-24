Наполи нашел замену Инсинье в Сассуоло

«Наполи» приступил к поиску замены лидеру атак команды Лоренцо Инсинье, который в конце сезона перейдет в «Торонто» в качестве свободного агента.
Заменить Инсинье может его партнер по сборной Италии, Доменико Берарди из «Сассуоло». Именно он является приоритетной кандидатурой для руководства «Наполи».
В нынешнем сезоне на счету Берарди 14 голов и 14 ассистов в 27 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 27-летнего итальянца оценивается в 35 миллионов евро.
Источник — Calciomercato
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