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Наполи нашел замену Инсинье в Сассуоло

Неаполитанцы могут подписать Доменико Берарди

  • 24.03.2022 15:46
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Наполи нашел замену Инсинье в Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

«Наполи» приступил к поиску замены лидеру атак команды Лоренцо Инсинье, который в конце сезона перейдет в «Торонто» в качестве свободного агента.

Заменить Инсинье может его партнер по сборной Италии, Доменико Берарди из «Сассуоло». Именно он является приоритетной кандидатурой для руководства «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Берарди 14 голов и 14 ассистов в 27 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 27-летнего итальянца оценивается в 35 миллионов евро.

Источник — Calciomercato

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