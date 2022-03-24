УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Артем БЕСЕДИН: «Мы 100% пройдем на чемпионат мира»

Форвард сборной Украины настроен оптимистично

  • 24.03.2022 14:40
  • 653 просмотра
  • 0 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Мы 100% пройдем на чемпионат мира»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Киев на сборной Украины Артем Беседин прокомментировал войну с россией и шансы команды в плей-офф отбора к ЧМ-2022:

– Если бы не война, 24 марта сборная Украины должна играть с Шотландией. Общались с Александром Петраковым?
– Александр Васильевич очень переживает и часто звонит по телефону футболистам. Он настаивает на том, чтобы мы по возможности тренировались, как и где это возможно. Он очень волнуется за предстоящие матчи. Интересуется кто в какой форме и чем занимается. Поэтому ребятам, выехавшим за границу, лучше было бы найти команды, чтобы можно было тренироваться и играть в футбол.

Мы 100% пройдем на чемпионат мира. Я знаю украинских игроков и какой у нас всех характер. Я уверен, что мы будем играть и поедем в Катар, а на ЧМ очень хорошо себя покажем.

Приятно смотреть на наших украинских футболистов, играющих в Европе. Андрей Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зинченко показывают на футбольном поле, кто такие украинцы и поддерживают свою страну. В своих соцсетях они показывают всему миру, что происходит на самом деле. Они также делают очень важное и большое дело.

Смешно смотреть, как российские каналы транслировали матч, когда Ярмоленко забил решающий гол в Лиге Европы. От него сразу отводили камеру, показывали каких-то болельщиков, а не его эмоции. Это очень дешево. За такие вещи им должно быть стыдно.

Мы их всех накажем – на футбольном поле и у себя дома в Украине. Хочется сказать им – не отправляйте к нам своих военных. Матери любыми способами должны удержать своих детей на дому и не пускать в Украину. Здесь их ждет смерть. Я верю, что мы защитим свою страну, все у нас будет хорошо.

Источник — Трибуна

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности