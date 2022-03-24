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Барселона предложила контракт Левандовски

Лидер «Баварии» может продолжить карьеру в Испании

  • 24.03.2022 14:21
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Барселона предложила контракт Левандовски
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» нынешним летом. Польский форвард может продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонцы уже предложили Левандовски контракт на 4 года. Переход выглядит вполне реальным, учитывая стремление игрока к новому вызову и хорошие отношения его агента Пини Захави с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Самой «Барселоной» Левандовски рассматривается как альтернатива Эрлингу Холанду, подписать которого будет очень сложно из-за высокой цены и конкуренции со стороны других топ-клубов. При этом, на Левандовски также претендует не только «Барселона». Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 45 голов и 4 ассиста в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт действует до лета 2023 года.

Источник — Sport.es

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