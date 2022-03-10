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Манчестер Юнайтед поборется за Левандовски

Польский форвард может покинуть «Баварию»

  • 10.03.2022 22:57
  • 348 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед поборется за Левандовски
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Договориться о продлении соглашения сторонам пока что не удается.

Ситуацией хочет воспользоваться целый ряд европейских топ-клубов. Теперь в их число вошел и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 42 гола и 4 ассиста в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Источник — Bild

(3 голоса)

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Комментарии
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    Stelios Komnin, 11.03.2022 00:12
    0
    Spectra, 11.03.2022 00:01
    У МЮ нет шансов, у них никаких нет шансов попасть в лч.
    Зато есть шанс играть в МЮ, еще и в Англии. АПЛ намного интереснее Лиги Чемпионов и прибыльнее.
    Ссылка
    Spectra, 11.03.2022 00:01
    0
    У МЮ нет шансов, у них никаких нет шансов попасть в лч.
    Ссылка
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