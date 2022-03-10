Манчестер Юнайтед поборется за Левандовски

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Договориться о продлении соглашения сторонам пока что не удается.

Ситуацией хочет воспользоваться целый ряд европейских топ-клубов. Теперь в их число вошел и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 42 гола и 4 ассиста в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах.